Аналитики американского Института изучения войны считают, что это событие в Макеевке повлияет на авторитет Владимира Путина. Ведь эксперты уже говорят, что российское командование не провело работу над ошибками.

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Что известно о влиянии ситуации в Макеевке на Путина

Неспособность Путина ответить на критику и исправить недостатки российской военной кампании может подорвать его авторитет как практического военного лидера.

– заявили специалисты ISW.

Они также отметили, что российский диктатор поручил военным и следственному комитету провести до 6 января расследование инцидента в Макеевке.

Несмотря на это, аналитики считают, что подобные военные неудачи будут усложнять усилия Путина в стремлении:

успокоить российское военное сообщество;

сохранить доминантный нарратив во внутреннем информационном пространстве.

Вероятно, именно поэтому российское минобороны, хоть и признало потери, однако пытается переложить вину на псевдореспублику в Донецкой области.

Последние начали обвинять российских военных, пользовавшихся своими телефонами. Благодаря этому ВСУ, мол, и вычислили их место базирования и точно ударили.

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Кого обвиняют в России

Однако расплывчатое признание российского минобороны удара вызвало критику российского военного командования,

– заявили в отчете.

В частности, разные мнения начали высказывать российские блоггеры. Так, связанные с вагнеровцами заявили, что:

российское военное командование облегчило украинским силам возможность удара, держа несколько сотен солдат в одном месте;

объяснение квазиреспублики в Донецкой области относительно использования мобильных телефонов является "ложью".

Другие блоггеры заверили, что российское командование было свидетелем подобных атак в течение последних 11 месяцев, однако проявило "преступную халатность". Более того, оно даже не попыталось рассредоточить войска в Макеевке на меньшие группы в тылу.

Что произошло в Макеевке