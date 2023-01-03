Интересно, что в Кремле перевели ответственность за удар на самих солдат, которые якобы пользовались мобильными телефонами и пренебрегали правилами безопасности. Об этом говорится в американском Институте изучения войны.
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Вероятные причины сокрушительного удара
Специалисты ISW цитируя минобороны России говорят, что удар произошел из-за плохой оперативной безопасности. А представители правоохранительных органов "ДНР" сообщили российским государственным каналам, что удар произошел, когда российские военнослужащие нарушили оперативную безопасность, используя личные мобильные телефоны, что позволило украинским силам нанести точный удар по базе.
Ориентированные на Кремль СМИ и некоторые военные блогеры усилили это заявление, заявив, что российские войска не должны недооценивать способность Украины использовать плохую практику оперативной безопасности на фронте, и призвали Кремль ввести более строгие правила использования мобильных телефонов среди военнослужащих.
– говорится в отчете.
Интересно, что нечеткое признание удара со стороны минобороны РФ вызвало критику в адрес российского военного командования. Военные блоггеры, связанные с Вагнером, заявили, что российское военное командование облегчило украинским силам нанесение удара по нескольким сотням военнослужащих в одном месте, назвав объяснение "ДНР" об использовании мобильных телефонов "ложью".
Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко заметил, что россиян жизни ничему не учит и они продолжают собираться большими группами. Военный обозреватель отметил, что подобные случаи были и в Мелитополе, во многих городах на Донбассе, в том числе и под Лисичанском.
По его словам, российское командование не провело работу над ошибками, они почему-то были убеждены, что такой концентрации военных ничего не угрожает.
Что известно об ударе по мобилизованным в Макеевке
- Украинские защитники 31 декабря поздравили оккупантов с Новым годом, нанеся удар по Макеевке. Под обстрел попало здание ПТУ, где находились российские мобилизованные. Кроме того, были уничтожены и повреждены до 10 единиц вражеской военной техники разных типов.
- Утраты личного состава оккупантов уточняются. Однако россияне уже скулят, что количество мертвых идет на сотни. В минобороны России признали, что в Макеевке у них погиб личный состав. Однако враги назвали смешное количество погибших, не соответствующее действительности.
- Интересно, что сами россияне не очень переживают из-за этого. Вероятно, на концерт Кобзона отправились от 400 до 600 путинских солдат, однако для жителей вражеского государства это не проблема, ведь, как известно, – "бабы еще рожают".