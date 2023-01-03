Интересно, что в Кремле перевели ответственность за удар на самих солдат, которые якобы пользовались мобильными телефонами и пренебрегали правилами безопасности. Об этом говорится в американском Институте изучения войны.

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Вероятные причины сокрушительного удара

Специалисты ISW цитируя минобороны России говорят, что удар произошел из-за плохой оперативной безопасности. А представители правоохранительных органов "ДНР" сообщили российским государственным каналам, что удар произошел, когда российские военнослужащие нарушили оперативную безопасность, используя личные мобильные телефоны, что позволило украинским силам нанести точный удар по базе.

Ориентированные на Кремль СМИ и некоторые военные блогеры усилили это заявление, заявив, что российские войска не должны недооценивать способность Украины использовать плохую практику оперативной безопасности на фронте, и призвали Кремль ввести более строгие правила использования мобильных телефонов среди военнослужащих.

– говорится в отчете.

Интересно, что нечеткое признание удара со стороны минобороны РФ вызвало критику в адрес российского военного командования. Военные блоггеры, связанные с Вагнером, заявили, что российское военное командование облегчило украинским силам нанесение удара по нескольким сотням военнослужащих в одном месте, назвав объяснение "ДНР" об использовании мобильных телефонов "ложью".

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко заметил, что россиян жизни ничему не учит и они продолжают собираться большими группами. Военный обозреватель отметил, что подобные случаи были и в Мелитополе, во многих городах на Донбассе, в том числе и под Лисичанском.

По его словам, российское командование не провело работу над ошибками, они почему-то были убеждены, что такой концентрации военных ничего не угрожает.

Что известно об ударе по мобилизованным в Макеевке