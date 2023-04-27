Роберт Фіцо, чия партія лідирує в опитуваннях у Словаччині перед виборами, що відбудуться у вересні, заявив, що припинить постачання зброї до України і призупинить деякі плани щодо запровадження нових санкцій проти Росії.

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У Словаччині погрожують ветувати санкції ЄС проти Росії

У випадку повернення собі прем'єрського крісла Фіцо обіцяє змусити перенаправити поставки зброї з інших країн. Він каже, що накладе вето на "безглузді" санкції проти Росії, які завдають шкоди країнам-членам Європейського Союзу.

Як пише Bloomberg, така політика ознаменувала б значний зсув у підтримці Словаччиною України й додала б новий виклик західним союзникам, які вже стикаються з опозицією з боку прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Чинний уряд Словаччини постачав Україні боєприпаси, винищувачі радянських часів, піхотні машини і ракетні системи С-300. Словаччина також підтримала всі санкції проти Росії.

Я не хочу постачати Україні смертоносну зброю лише заради гарного іміджу серед західних країн. Ми маємо право на власну думку,

– сказав Фіцо.

Його партія "Смер" лідирує в усіх опитуваннях у Словаччині, хоча й набирає близько 20% голосів. Це все ще вдвічі більше, ніж після того, як він пішов у відставку на тлі вбивства журналіста-розслідувача.

Фіцо каже, що вступ України в НАТО призведе до ескалації

Цього тижня Фіцо зустрівся з послами США, Великої Британії та ЄС, щоб викласти свої зовнішньополітичні цілі. Політик сказав їм, що якщо він повернеться на посаду прем'єра, то Словаччина не підтримає заявку України на членство в НАТО, оскільки це "найбільша дурниця", яка зробить конфлікт глобальним.

"Прийняття України до НАТО означатиме початок Третьої світової війни, і саме тому ми маємо серйозні проблеми з цим", – сказав Фіцо.

За його словами, мирні переговори України та Росії повинні відбутися зараз, поки не загинуло ще більше людей, а також поки Україна може закріпити досягнуті результати.

Завтрашні мирні переговори можуть призвести до того, що Україна отримає набагато більше, ніж через шість місяців,

– зазначив словацький політик.

Посол США в Словаччині закликав Фіцо "не приєднуватися" до Путіна і його планів зберегти загарбані в України землі. У відповідь Фіцо відкинув тезу, що він може бути ізольований, як Віктор Орбан.

"Я не за Путіна, я за мир", – сказав він. "Я сподіваюся, що у Заходу вистачить розуму не вступати у відкриту війну з Росією", – резюмував колишній прем'єр Словаччини.