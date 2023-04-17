Попередньо Словаччина відправила нам 4 винищувачі. Всього Збройні сили нашої країни отримають від Словаччини 13 літаків.

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Словаччина вже передала Україні всі 13 заявлених винищувачів МіГ-29. Після того, як було передано 4 одиниці, решту – 9 одиниць також успішно передали українським силам,

– йдеться у повідомленні.

Зазначають, що передавали винищувачі наземним шляхом з огляду на найбільшу можливу безпеку. Тож, у Міноборони Словаччини подякували усім, хто був залучений до цієї справді "важливої та складної" логістичної операції.

Очільник оборонного відомства Ярослав Надь зауважив, що літаки МіГ-29 є значною підтримкою України у захисті від російської військової агресії та у захисті людських життів.

"До того ж, на відміну від нашого сусіда, ці літаки були для нас невикористовувані. Ми правильно робимо", – сказав міністр.

МіГ-29 на захисті українського неба