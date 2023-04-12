Про це у щоденному зведенні для 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, кожен літак – це 5–7 тонн авіабомб, які можуть працювати попереду наших захисників.

Дивіться також Американський F-16 чи радянський МіГ-29: чому Україні треба західні літаки

Авіація працює в режимі "криголама"

Полковник запасу ЗСУ прокоментував слова прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про те, що масштабний контрнаступ українських сил може розпочатися вже влітку. Це може бути пов'язано лише з однією причиною – якщо Захід надасть нам улітку літаки.

За його словами, якщо нам до літа передадуть хоча б три ескадрильї винищувачів F-16, то можна почекати й літа, оскільки саме авіація значно зменшить наші втрати.

Разів у 10 у нас втрати будуть менші, якщо ми наступатимемо з допомогою авіації,

– наголосив Світан.

Він пояснив, що авіація працює в режимі такого собі "криголама", тобто кожен літак – це 5–7 тонн авіабомб, які можуть працювати попереду ЗСУ, що наступають, просто "перемелюючи" російські війська, залишаючи їх у нашому чорноземі або приазовських степах.

Військове зведення з Романом Світаном: дивіться відео

Деокупація Криму

Світан зазначив, що під час деокупації Криму російський Чорноморський флот навряд чи може створити нам якусь проблему, але він може бути одним із механізмів постачання військового обладнання й амуніції на півострів.

За його словами, ЗСУ під час руху до півострова спершу мають знищити Кримський міст. Тоді в окупантів залишиться ще 2 способи постачання – повітряний з допомогою транспортних літаків і кораблі Чорноморського флоту.

Тому нам однозначно треба знищувати кораблі, не лише через те, що вони є носіями "Калібрів",

– сказав полковник ЗСУ.

Тобто, додав він, потрібно потопити до 100 кораблів, які залишилися у росіян. Зробити це ми можемо 5 засобами, деякі у нас уже є.

Яка зараз ситуація на фронті: головне