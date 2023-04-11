Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час візиту до Вашингтона. Іноземні ЗМІ пишуть, що цей візит відбувається напередодні переломного моменту у війні.

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Прем'єр зазначив, що офіційний Київ не відчуває тиску з боку партнерів, коли краще почати активні операції.

Ми неодноразово доводили, що можемо це зробити. Від наших міжнародних партнерів ми просимо більше військового потенціалу,

– сказав Шмигаль.

Він пояснив, що має на увазі танки, боєприпаси, літаки, бронетехніку.

Втрати дійсно відчуваються

Шмигаль підтвердив, що в Україні дійсно відчувають втрати в економіці, а також – людські втрати. Проте це не означає, що в нас не залишилося мужності чи натхнення.

Нагадаємо, американське видання The New York Times опублікувало матеріал, у якому мовиться про те, що в мережу потрапили військові документи НАТО та США. Стверджують, нібито стався "витік даних" про контрнаступ ЗСУ. Однак Україна заявила, що такі повідомлення – російське ІПСО.