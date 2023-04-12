Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

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"Одна хвиля знищена – пішла інша"

Череватий зазначив, що за військову кампанію російське керівництво (від генштабу і до командувачів) не показало жодних елементів справді нової війни.

Те, що вони (росіяни – 24 Канал) досягали якогось проміжного успіху на Бахмутському напрямку було виключно за рахунок того, що західні аналітики назвали "м'ясними штурмами",

– підкреслив речник Східного угруповання військ ЗСУ.

Він пояснив, що йдеться про екстенсивне, постійне, цілодобове, у режимі фактично нон-стоп використання живої сили. Зокрема, одна хвиля знищена – пішла інша. Це єдине, що давало можливість окупантам хоча б чогось досягти.

Наразі загарбники також діють малими тактичними групами. Втім, уже підсилені регулярною армією. Череватий додає, що логіка тут проста: "Сил цієї терористичної організації "Вагнера" не вистачає".

До речі, в терористичному угрупованні ІДІЛ було так само. Зокрема, виключна жорстокість як до своїх членів, так і до ворогів та мирного заселення. Втім, закінчилося все тим, що його розгромили і переслідують по всьому світу. "Теж саме буде і з вагнерівцями", – зазначив Череватий.

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У ЗСУ спростували заяви Пригожина

Нещодавно ватажок вагнерівців заявив, що російські військові разом з його бойовиками буцімто вже захопили більшу частину Бахмута – близько 80% території міста.

Сергій Череватий спростував голослівні абсурдні заяви та підкреслив, що таким чином Пригожин намагається показати хоч якісь "перемоги" своєї ПВК. Речник Східного угруповання наголосив, що зв'язався з командиром однієї з бригад, яка обороняє Бахмут. За його словами, українські воїни контролюють набагато більший відсоток територій міста-фортеці.

Зверніть увагу! Аеророзвідникам 53-ї ОМБр імені князя Володимира Мономаха терміново потрібні квадрокоптери та комплекти для акумуляторів. Наразі воїни перебувають в Авдіївці. На прилади для знищення окупантів необхідно зібрати 485 тисяч гривень. Допоможімо закрити цей збір разом, кожна гривня дуже важлива. Пам'ятайте, що допомога нашим захисникам наближає Україною до омріяної перемоги. Тож долучайтеся за цим посиланням.