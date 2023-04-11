Голова ПВК "Вагнера" нещодавно заявив, що місто на сході України нібито майже повністю перебуває під контролем окупантів. Однак таку заяву оцінюють лиш як спробу виправдати свої поразки у Бахмуті за останні 9 місяців.

Варте уваги Фортеця Бахмут – місце, де закінчиться епоха "вагнерівців"

Пригожин знову нафантазував "перемоги"

У вівторок "кухар Путіна" Євген Пригожин заявив, що російські військові разом з його бойовиками буцімто захопили більшу частину Бахмута, а саме близько на 80% його території. Під контролем окупантів, за його словами, перебувають:

весь адміністративний центр,

заводи,

фабрики,

міська адміністрація.

Натомість не захопленими залишилася частина багатоповерхових житлових кварталів, де зроблені укріпрайони. Він заявив, що під ними є тунелі.

Зазначимо, що це не перша "ура-заява" Пригожина. Так, 2 квітня він записав зернисте відео, на якому заявив, що його найманці "юридично взяли Бахмут". Такого висновку російський окупант дійшов тому, що буцімто зміг вивісити російський прапор над адміністрацією міста. І це при тому, що в самому населеному пункті та довкола нього тривають бої.

Тоді речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий сказав, що російські окупанти лише підняли прапор "над якимось унітазом", причепили його збоку невідомо чого і сказали, що захопили місто. "Ну добре, нехай думають, що забрали", – наголосив він.

На заяву Пригожина відреагували в ЗСУ

Цього разу на чергову заяву ватажка "Вагнера" також відреагував Сергій Череватий. Він у коментарі CNN спростував голослівні слова та підкреслив, що окупант намагається таким чином хоч якось показати перемоги свого угрупування.

При цьому слова Череватого базуються не на фантазіях, а на свідченнях командира однієї з бригад, яка захищає Бахмут.

Ця заява Пригожина не відповідає дійсності. Я щойно зв'язався з командиром однієї з бригад, яка захищає місто. Я можу з упевненістю заявити, що українські сили оборони контролюють набагато більший відсоток території Бахмута,

– сказав Сергій Череватий.

Він наголосив, що вагнерівці без успіху намагаються захопити українське місто протягом дев'яти місяців поспіль. Тому Пригожину потрібно показати хоч якісь перемоги за цей тривалий час.

За даними видання, західні офіційні особи визнали, що Росія змогла досягти певного прогресу в Бахмуті. Однак вони вимірюються далеко не 80% захопленого міста, а його метрами.

На брифінгу минулої середи, 5 квітня, вони наголосили, що росіяни з величезною кількістю особового складу та величезними втратами, не змогли взяти місто. Попри заяви Пригожина, вони досягли дуже малого прогресу.