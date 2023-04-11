Глава ЧВК "Вагнера" недавно заявил, что город на востоке Украины якобы почти полностью находится под контролем оккупантов. Однако такое заявление оценивается только как попытка оправдать свои поражения в Бахмуте за последние 9 месяцев.

Достойно внимания Крепость Бахмут – место, где закончится эпоха "вагнеровцев"

Пригожин снова нафантазировал "победы"

Во вторник "повар Путина" Евгений Пригожин заявил, что российские военные вместе с его боевиками якобы захватили большую часть Бахмута, а именно около 80% его территории. Под контролем окупантов, по его словам, находятся:

  • весь административный центр,
  • заводы,
  • фабрики,
  • городская администрация.

Зато не захваченными осталась часть многоэтажных жилых кварталов, где сделаны укрепрайоны. Он заявил, что под ними есть тоннели.

Отметим, что это не первое "ура-заявление" Пригожина. Так, 2 апреля он записал зернистое видео, на котором заявил, что его наемники "юридически взяли Бахмут". К такому выводу российский оккупант пришел потому, что якобы смог вывесить российский флаг над администрацией города. И это при том, что в самом населенном пункте и вокруг него продолжаются бои.

Тогда представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сказал, что российские оккупанты только подняли флаг "над каким-то унитазом", прицепили его со стороны неизвестно что и сказали, что захватили город. "Ну ладно, пусть думают, что захватили", – подчеркнул он.

На заявление Пригожина отреагировали в ВСУ

В этот раз на очередное заявление главаря "Вагнера" также отреагировал Сергей Череватый. Он в комментарии CNN опроверг голословные слова и подчеркнул, что оккупант пытается таким образом хоть как-то показать победы своей группировки.

При этом слова Череватого базируются не на фантазиях, а на показаниях командира одной из бригад, защищающей Бахмут.

Это заявление Пригожина не соответствует действительности. Я только что связался с командиром одной из бригад, защищающей город. Я могу с уверенностью заявить, что украинские силы обороны контролируют гораздо больший процент территории Бахмута,
– сказал Сергей Череватый.

Он подчеркнул, что вагнеровцы безуспешно пытаются захватить украинский город в течение девяти месяцев подряд. Поэтому Пригожину нужно показать хоть какие-нибудь победы за это длительное время.

По данным издания, западные официальные лица признали, что Россия смогла добиться определенного прогресса в Бахмуте. Однако они измеряются далеко не 80% захваченного города, а его метрами.

На брифинге в прошлую среду, 5 апреля, они подчеркнули, что россияне с огромным количеством личного состава и огромными потерями не смогли взять город. Несмотря на заявления Пригожина, они добились очень малого прогресса.