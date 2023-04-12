Об этом в эфире национального телемарафона рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

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"Одна волна уничтожена – пошла другая"

Череватый отметил, что за военную кампанию российское руководство (от генштаба и до командующих) не показало никаких элементов действительно новой войны.

То, что они (россияне – 24 Канал) достигали какого-то промежуточного успеха на Бахмутском направлении было исключительно за счет того, что западные аналитики назвали "мясными штурмами",

– подчеркнул представитель Восточной группировки войск ВСУ.

Он объяснил, что речь идет об экстенсивном, постоянном, круглосуточном, в режиме фактически нон-стопе использования живой силы. В частности, одна волна уничтожена – пошла другая. Это единственное, что давало возможность оккупантам хотя бы чего-нибудь достичь.

Сейчас захватчики также действуют малыми тактическими группами. Впрочем, уже усилены регулярной армией. Череватый добавляет, что логика здесь проста: "Сил этой террористической организации "Вагнера" не хватает".

Кстати, в террористической группировке ИГИЛ было так же. В частности, исключительная жестокость как к своим членам, так и к врагам и мирному заселению. Впрочем, кончилось все тем, что его разгромили и преследуют по всему миру. "Тоже самое будет и с вагнеровцами", – отметил Череватый.

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В ВСУ опровергли заявления Пригожина

Недавно главарь вагнеровцев заявил, что российские военные вместе с его боевиками якобы уже захватили большую часть Бахмута – около 80% территории города.

Сергей Череватый опроверг голословные абсурдные заявления и подчеркнул, что таким образом Пригожин пытается показать хоть какие-то "победы" своей ЧВК. Спикер добавил, что связался с командиром одной из бригад, обороняющей Бахмут. По его словам, украинские воины контролируют гораздо больший процент территорий города-крепости.

Обратите внимание! Аэроразведчикам 53-й ОМБр имени князя Владимира Мономаха срочно требуются квадрокоптеры и комплекты для аккумуляторов. В настоящее время воины находятся в Авдеевке. На приборы для уничтожения оккупантов необходимо собрать 485 тысяч гривен. Давайте поможем закрыть этот сбор вместе, каждая гривна очень важна. Помните, что помощь нашим защитникам приближает Украину к Победе. Так что присоединяйтесь за этой ссылкой.