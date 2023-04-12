Как отмечают аналитики, оккупанты используют "сирийскую" тактику. Ее еще называют методом "выжженной земли", когда артиллерия сносит все "высотки" и другие объекты, которые можно использовать для обороны города.

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Конечно, это еще не все. Они также привлекают "гастролирующие" группы десантников. Они якобы "подменяют" штурмовые группы вагнеровцев, понесших колоссальные потери.

Россияне рассчитывали на другое

В материале Defense Express заметили, что поначалу у России были совсем другие планы. Высшее военное руководство было свято убеждено, что сможет молниеносно быстро брать под контроль важные города. Они должны были выполнять роль "опорных точек", чтобы продолжить наступление.

Они тщательно проработали ошибки, которые допускали в Сирии. Россияне поняли, что для эффективного противостояния в городской местности им не хватает:

хорошо подготовленной пехоты и офицеров;

достаточного количества средств связи;

достаточного количества средств высокоточного поражения целей;

средств для формирования ситуационной осведомленности;

целостной доктрины, которая все вышеперечисленное объединила в один инструмент для ведения войны в городах.

Казалось бы, работа над ошибками проделана. И что у врага есть хоть доктрина, которая предполагает метод ведения боевых действий в городской местности. По сути, враг во время штурма городов должен был работать в тесной связке: механизированные подразделения, артиллерия, плотная поддержка авиацией и изучение ситуации с помощью БпЛА.

Расписали два формата боев в городской местности

Речь прежде всего о "классическом" штурме. В этом случае важный город сначала пытаются оцепить. После этого начинают заходить штурмовые войска.

Также существует комбинированный вариант "взлом-штурм". Речь идет о том, что войска врага заходят в черту города "с марша", изолируют район боевых действий с помощью смешанной авиагруппы на Ка-52 "Аллигатор" и Су-25. При необходимости используют системы дистанционного минирования, чтобы невозможен был подход подкреплений от войск противника.

Доктрина врага не сработала

Следует понимать, что оккупанты забыли учесть несколько важных моментов. Прежде всего говорится о том, что ее применение требовало от командиров высокого уровня проявления инициативы. А это не характерно для российской армии.

Кроме того, во время создания доктрины забыли, то ли не подумали, о временном лимите или уровне потерь. Чтобы понимать, сколько эта операция по штурму, хоть районного центра, должна продолжаться. Это и послужило причиной колоссальных потерь.

Поскольку у врага стоит цель захватить Бахмут, и он не может сделать это уже 9 месяцев, потери продолжают расти. Собственно, из-за отсутствия того же лимита. Неудивительно, что по состоянию на начало января 2023 года сообщали о том, что враг потерял около 50 тысяч "штыков" в попытках взять под контроль город.

Тем временем эта цифра точно выросла. Предполагают, что по меньшей мере на еще 10 тысяч "штыков". Но эта цифра может быть еще больше. Для сравнения, на штурм Мариуполя враг направил около 30 тысяч "штыков".

Справедливости ради следует понимать, что для захвата Херсона и Мелитополя оккупанты использовали тот же метод "взлом-штурм". Но тогда им удалось добиться относительно быстрого результата только потому, что наши Силы обороны находились в стадии мобилизационного развертывания.