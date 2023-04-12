Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий прокоментував злочини російської армії в ефірі телемарафону. Про це пише 24 Канал.

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Всі злочинці понесуть відповідальність

Він наголосив, що звірства військових та знищення вщент мирних міст – це вже було та історії. "І закінчується воно завжди одним і тим же", – стверджує Череватий.

Речник наголосив, що Збройні Сили України кожного дня карають російських окупантів за їхні злочини. Також багато з них отримують на війні інвалідність, наголошує він.

Череватий переконаний, що Україна знайде кожного військового російського злочинця, та зробить все необхідне, аби вони постали перед судом. А за знищені міста вони будуть платити репарації роками, додав він.

Будемо сподіватися, що людство буде вироблять якісь механізми колективної безпеки, щоб такого варварства не бачити у 21 столітті, коли всі прагнуть прогресу та гуманізму,

– наголосив Череватий.

Страта українського військового: що відомо

Російські окупанти 11 квітня опублікували шокуючі кадри страти українського військовополоненого. На ньому видно, як російські загарбники ножем відрізають голову військовому Збройних Сил України.

Окупанти супроводжують свої дії коментарями, характерними для російських військ і пропаганди, на кшталт "працюємо, браття" і пропонують відправити голову командувачу.

У середу, 12 квітня, СБУ повідомила, що розпочала досудове розслідування цього воєнного злочину за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України. У ній йдеться про порушення законів та звичаї ведення війни.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на черговий злочин російської армії. Він наголосив, що злочинців обов'язково покарають.