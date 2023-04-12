Кадри страти мужнього воїна російські загарбники виклали у мережу. 24 Канал не опублікує відео з етичних міркувань.

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На жаль, у мережі цинічно поширюють відео обезголовлення українського захисника. Чутливим людям не радимо дивитися кадри звірства навіть з блюром.

В ОП відреагували

Андрій Єрмак відреагував на опубліковане відео у твітері.

За все буде відповідь і відповідальність,

– наголосив глава Офісу Президента.

Вічна пам'ять страченому герою! Російські нелюди відповідатимуть за його смерть та кожне інше вчинене звірство.

Російські окупанти поширили кадри страти, щоб залякати незламних українців. Водночас ми продовжуємо боротьбу та йдемо до перемоги. У пам'ять про загиблих воїнів та заради майбутнього України. Конвертувати свою лють зараз варто у донати для українських воїнів. Зокрема, 24 Канал оголосив новий збір для аеророзвідників 53 ОМБр, які обороняють Україну від російських окупантів в Авдіївці.

Важливо! Доки російські окупанти шокують своїм звірством весь цивілізований світ, Україна сумлінно дотримується Женевських конвенцій. Російські загарбники, які були в українському полоні, розповідають, що до них добре ставилися. Зокрема, надавали необхідну медичну допомогу.