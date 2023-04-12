Кадри страти мужнього воїна російські загарбники виклали у мережу. 24 Канал не опублікує відео з етичних міркувань.
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На жаль, у мережі цинічно поширюють відео обезголовлення українського захисника. Чутливим людям не радимо дивитися кадри звірства навіть з блюром.
В ОП відреагували
Андрій Єрмак відреагував на опубліковане відео у твітері.
За все буде відповідь і відповідальність,
– наголосив глава Офісу Президента.
Російські окупанти поширили кадри страти, щоб залякати незламних українців. Водночас ми продовжуємо боротьбу та йдемо до перемоги. У пам'ять про загиблих воїнів та заради майбутнього України. Конвертувати свою лють зараз варто у донати для українських воїнів. Зокрема, 24 Канал оголосив новий збір для аеророзвідників 53 ОМБр, які обороняють Україну від російських окупантів в Авдіївці.