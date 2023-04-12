Кадры казни мужественного воина российские захватчики выложили в сеть. Мы не опубликуем видео по этическим соображениям.

Обратите внимание Нельзя игнорировать войну: Зеленский обратился к украинцам

К сожалению, в сети цинично распространяют видео обезглавления украинского защитника. Чувствительным людям не советуем смотреть кадры зверства даже с блюром.

В ОП отреагировали

Андрей Ермак отреагировал на опубликованное видео в твиттере.

За все будет ответ и ответственность,

– подчеркнул глава Офиса Президента.

Вечная память казненному герою! Российские изверги будут отвечать за его смерть и другие совершенные зверства.

Российские оккупанты распространили кадры казни, чтобы запугать несокрушимых украинцев. В то же время, мы продолжаем борьбу и идем к победе. В память о погибших воинах и ради будущего Украины. Конвертировать свою ярость сейчас стоит в донаты для украинских воинов. В частности, 24 Канал объявил новый сбор для аэроразведчиков 53 ОМБр, защищающих Украину от российских окупантов в Авдеевке.

Важно! Пока российские оккупанты шокируют своим зверством весь цивилизованный мир, Украина добросовестно придерживается Женевских конвенций. Российские захватчики, находившиеся в украинском плену, рассказывают, что к ним хорошо относились. В частности, оказывали необходимую медицинскую помощь.