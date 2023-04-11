Украинский лидер рассказал, что провел заседание Ставки Главнокомандующего. Приоритетом была ситуация на фронте. В частности, то, что удается на основных – тяжелых направлениях. Зеленский подчеркнул, что говорит о Бахмуте, Авдеевке, в целом о Донбассе, Кременной и Луганщине в целом.

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Кроме того, во время заседания ставки обсудили то, что только предстоит, то, над чем работают. Зеленский заслушал ряд докладов. В частности, ГУР, Генштаб и МВД.

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Мы сейчас на таком этапе войны, когда важно и нашему обществу, и партнерам не терять чувство пути, по которому мы должны пройти. Конкретно пути. Пути, который впереди. По сравнению с прошлым годом во многих местах сейчас тише. Но это не значит, что можно где-то там игнорировать войну или быть менее сконцентрированными на помощи государству,

– подчеркнул Зеленский.