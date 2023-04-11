Український лідер розповів, що провів засідання Ставки Головнокомандувача. Пріоритетом була ситуація на фронті. Зокрема, те, що вдається на основних – тяжких напрямках. Зеленський наголосив, що говорить про Бахмут, Авдіївку, загалом Донеччину, Кремінну та Луганщину загалом.

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Окрім того, під час засідання ставки обговорили те, що тільки має вдатися, те, над чим працюють. Зеленський заслухав низку доповідей. Зокрема, ГУР, Генштабу та МВС.

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Ми зараз на такому етапі війни, коли важливо й нашому суспільству, і партнерам не втрачати відчуття шляху, яким маємо пройти. Саме шляху. Шляху, який попереду. Порівняно з минулим роком у багатьох місцях зараз тихіше. Але це не означає, що можна десь там ігнорувати війну чи бути менш сконцентрованими на допомозі державі,

– наголосив Зеленський.