Дмитрий Лубинец отметил, что Россия демонстративно беспокоится о коллаборантах на временно оккупированных территориях. В то же время, на судьбу своих граждан стране-террористке абсолютно безразлично.

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В течение 2 месяцев российская сторона не соглашается на возвращение предложенных Киевом для обмена российских граждан. Россия решила их судьбу самостоятельно – собственные граждане ей неинтересны, и она не стремится вернуть их домой,
– говорится в сообщении.

Лубинец назвал следующие фамилии:

  • Игорь Будко;
  • Денис Елетин;
  • Александр Олейников;
  • Яков Таксюр.

Их родных Лубинец призвал выходить на связь и вместе работать над возвращением окупантов домой.

Что захватчики говорят об украинском плену

Украина добросовестно придерживается Женевских конвенций. Российские оккупанты, которые были в плену, рассказывают что им хорошо велось. Они получали еду и необходимую медицинскую помощь.