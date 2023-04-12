Про це мовиться у розвідувальному огляді Міноборони Британії про війну в Україні за 12 квітня. Розвідка Британії інформує, що останніми тижнями російські сили продовжували розбудовувати великі лінії оборони у Запорізькій області, що скоріш за все є зоною відповідальності Південне угруповання сил Росії.

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Росія вважає, що Україна розглядає удар на Мелітополь

Розвідка повідомляє, що зараз вже добудовані три лінії уздовж приблизно 120 кілометрів цього сектора.

Оборонні лінії складаються з найпершої, з передовими бойовими позиціями, та ще двох зон із майже суцільними, більш складними загородженнями. Вони розташовані приблизно за 10 – 20 кілометрів позаду передової.

"Росія скоріш за все доклала чималих зусиль для побудови цих оборонних споруд, оскільки переконана, що Україна розглядає удар на Мелітополь. Ці лінії мають потенціал для того, щоб бути дуже ефективними перешкодами, проте користь від них майже цілковито залежить від того, чи буде там достатньо артилерійської підтримки та особового складу. Поки не зрозуміло, чи Південне угруповання військ зараз спроможне забезпечити такі ресурси", – констатують в огляді.

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