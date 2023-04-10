Про це 24 Каналу заявив військовий експерт, генерал-лейтенант Ігор Романенко. Він також зазначив, що перед будь-якими наступальними діями передує розвідувальна підготовка та інформаційна кампанія.

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Росіяни будуть оборонятись

За його словами, будь-який оборонний рубіж, навіть окоп в землі, є перешкодою, яку повинні будуть здолати наші війська, а тому не варто з легковажністю ставитись до дій росіян. Будівництво 70 кілометрового окопу на Запоріжжі є свідченням того, що на цій ділянці буде спротив, який доведеться долати ЗСУ.

"Це не бетонні споруди, але свою функцію вони виконують. Напрямок на Бердянськ, Мелітополь, Маріуполь є одним з можливих місць удару наших сил. Також на півночі, якщо сконцентруватися на Луганській області. Варіанти є, але їх оцінкою займається наш Генеральний штаб", – розповів Романенко.

Він також прокоментував "витік" секретної інформації Пентагону напередодні українського контрнаступу, зазначивши, що контрнаступу завжди передує не менш важлива інформаційна кампанія.

Ми бачили це, коли проводили операцію на Харківському напрямку. Головнокомандувач публічно поставив завдання по деокупації Херсону, а тим часом наші війська сконцентрувались на Харківському напрямку і, як наслідок, звільнили обидві території,

– додав військовий експерт.

Ситуація на Запорізькому напрямку