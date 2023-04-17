Ранее Словакия отправила нам 4 истребителя. Всего вооруженные силы нашей страны получат от Словакии 13 самолетов.

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Словакия уже передала Украине все 13 заявленных истребителей МиГ-29. После того как уже было передано 4 единицы, остальные – 9 единиц также успешно передали украинским силам,

– говорится в сообщении.

Отмечают, что передавали истребители наземным путем, учитывая наибольшую возможную безопасность. Поэтому в Минобороны Словакии поблагодарили всех, кто был привлечен к этой действительно "важной и сложной" логистической операции.

Словакия не сомневается, что действует правильно

Глава оборонного ведомства Ярослав Надь отметил, что самолеты МиГ-29 являются значительной поддержкой Украины в защите от российской военной агрессии и защите человеческих жизней.

"К тому же, в отличие от нашего соседа, эти самолеты были для нас не используемы. Мы правильно делаем", – сказал министр.

У себя на фейсбук-странице министр также отметил, что "Украина знает, как ремонтировать и обслуживать свои истребители".

Подытоживая повторю, что Украина знает как ремонтировать и обслуживать свои самолеты. О реальной ситуации в то время, когда их применяли Вооруженные силы, можно прочитать в интервью с бывшим начальником Воздушных сил – генералом Фридом, думаю некоторые уронят челюсть,

– отметил глава Минобороны Словакии и прикрепил ссылку на разговор.

МиГ-29 в защите украинского неба

23 марта Словакия сообщила, что передала Украине первые четыре истребителя МиГ-29. Уже со временем стало известно, что словацкие самолеты защищают украинское небо над Харьковом.

Кстати, истребителей МиГ-29 передала для ВСУ и Польша.