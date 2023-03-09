В недавнем интервью глава государства заявил, что очень благодарен за визит Джо Байдена, который он совершил в конце февраля. В то же время Зеленский подчеркнул, что предоставление Украине истребителей F-16 могло бы изменить ход войны, которую развязала Россия.

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Зеленский ожидает решения относительно самолетов

Что касается визита Байдена, то Зеленский считает его важным сигналом для всего мира. По словам главы государства, это показывает, что США поддерживают Украину и верят в то, что мы победим.

По поводу вопроса, связанного с американскими истребителями F-16, его Зеленский считает сложным. В то же время, он отметил, что Украина ожидает, когда его примут.

Мы очень нуждаемся в этом и очень обращаемся к президенту, чтобы они могли начать подготовку украинских пилотов, и президент Байден сказал мне, что над этим будут работать... Я верю, что Соединенные Штаты позволят нам защитить наше небо,

– сказал Зеленский.

Журналист спросил его, считает ли президент, что предоставление западных самолетов изменит ход событий на войне. Зеленский заверил: "Да, мы верим в это".

Зеленский вспомнил дискуссию о самолетах, которая у него была с Байденом. Он отметил, что лидер США и его помощники считают, что самолеты "не нужны" нам.

И я сказал: "Нет, нам нужны эти истребители",

– подчеркнул Зеленский.

По словам главы государства, истребители необходимы Украине немедленно. Они помогут нам оградиться от российских атак. Поэтому мы ожидаем, что партнеры не будут медлить с их передачей.

США оценивают украинских пилотов