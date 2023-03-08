Так в комментарии 24 Каналу заявил общественный и политический деятель из США, депутат от округа Рок в штате Висконсин Юрий Рашкин. По его словам, заострять внимание на самолетах не стоит.

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"Это выглядит так, как будто они будут. Но вопрос в том, когда они понадобятся. Военные консультанты в наших СМИ говорят, что Украине сейчас больше нужна амуниция, боеприпасы, HIMARS", – рассказал Рашкин.

Общественный и политический деятель из США отметил, что сейчас администрация президента США сфокусировалась на том, как передать Украине, Польше боеприпасы.

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Производство боеприпасов

Потому что Украина и эти все российские... Их надо чем-то "утилизировать". И оружие, и боеприпасы – не из воздуха. Они со складов, их надо производить,

– сказал он.

Депутат от округа Рок в штате Висконсин отметил, что США не привыкли производить боеприпасы в таком количестве, но это возможно.

"Германия отказалась от российских энергоносителей, построила там шесть портов для жидкого газа за прошлый год, так что я думаю, что и США могут выполнить свою часть этих договоренностей, скажем, и создать нужные боеприпасы", – подытожил он.

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