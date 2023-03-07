Буквально 6 марта спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подтвердил, что два опытных пилота ВСУ проходят ознакомление в США с американскими специалистами. По данным американского чиновника, украинцы находятся в городе Тусон, штат Аризона.

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Что известно о пребывании наших пилотов на базе в США

Два украинских пилота сейчас находятся на военной базе в США, где их навыки проверяют на авиасимуляторах, чтобы понять, сколько времени им понадобится, чтобы научиться управлять разными военными самолетами, включая F-16,

– говорится в сообщении.

Более того, американский военный чиновник заверил, что пока нет никаких признаков летной подготовки украинских пилотов. Однако их присутствие на базе в Аризоне может означать, что США не полностью закрыли двери для предоставления Украине F-16.

"Это, в сущности, общение с персоналом ВВС и наблюдение за тем, как работают Военно-воздушные силы США", – заявил чиновник.

Издание отметило, что оценивает навыки украинских пилотов 162 истребительного авиаполка Национальной гвардии Аризоны. Именно он специализируется на учениях на истребителях F-16.

Что говорят об этом процессе Воздушные силы ВСУ

Юрий Игнат 7 марта заявил в эфире телемарафона, что украинские пилоты находятся в США, чтобы партнеры поняли уровень их подготовки. Ведь философия управления советской техникой несколько иная, чем западной.

Даже ручка управления советских самолетов-истребителей – посередине, там (у F-16 – 24 Канал) – сбоку. Далее следует бортовое оборудование, которое тоже нужно понять… Хочу отметить, что не только эти два пилота, наши представители, и Воздушных сил, и Вооруженных Сил, и Министерства обороны, дипломатический, политический корпус тоже постоянно находятся в США с первых дней агрессии,

– заявил спикер.

По его словам, два представителя Украины – это опытные пилоты, которые вместе с партнерами будут анализировать, сколько нужно времени, сил и средств, чтобы организовать подготовку ВСУ.

Юрий Игнат уточнил, что пока нет данных о том, где будет проходить подготовка, на каком типе самолета. Однако он заверил, что процесс идет, нужно дождаться позитивных решений для Украины.

По словам спикера Воздушных сил ВСУ есть план действий, дорожная карта, которую Украина разрабатывала еще до вторжения России. Он предполагает:

обучение пилотов, параллельно – обучение военных инженеров;

подготовку инфраструктуры в Украине. И это уже делают, площадки готовят.

Что известно о вопросе предоставления Украине самолетов