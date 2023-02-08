Пока вопрос о передаче боевых самолетов Украине не обсуждается. Об этом заявил заместитель министра национальной обороны Польши Войцех Скуркевич во время заседания комиссии по национальной обороне Сейма, информирует 24 Канал.

Обратите внимание Это только вопрос времени, – Данилов о передаче Украине самолетов F-16

Какое условие передачи Украине боевых самолетов

По словам Скуркевича, предоставление Польшей Украине боевых самолетов F-16 или МиГ-29 возможно только в рамках НАТО или более узкой коалиции.

Однако сегодня нет дискуссии по передаче самолетов Украине. Если такие переговоры будут среди союзников или в рамках "Рамштайна", или в более узкой коалиции, тогда, конечно, мы будем без сомнения принимать в этом участие,

– заявил заместитель министра национальной обороны.

Нидерланды могут передать Украине 12 истребителей F-16

Недавно военный эксперт главный редактор Defense Express Олег Катков сообщил, что самолеты F-16 Воздушные силы смогут получить от Нидерландов. По его словам, Нидерланды уже сняли истребитель F-16 с вооружения.

Более того, говорится о значительном количестве – около 12 единиц. Сейчас они находятся в Европе. Появилась информация, что они отправлены на завод, занимающийся их ремонтом и восстановлением.

Еще одним аргументом относительно возможной передачи истребителей от Нидерландов Катков считает, что эта страна достаточно мощно приобщается к военной помощи Украине. Уже Нидерланды вложили около одного миллиарда долларов.