Ряд стран уже заявили, что у них нет табу на предоставление боевых самолетов Украине. Однако Байден пока не готов согласовать эти поставки.

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Украина так или иначе получит F-16

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов уверен, что рано или поздно Украина получит истребители F-16 американского производства.

Это только вопрос времени, когда мы получим F-16. Они обязательно придут. Однако сейчас, борясь за независимость, мы теряем своих людей,

– заявил Данилов.

Заметьте! Самолеты F-16 – это истребители, которые еще называют летающая платформа, ведь они могут быть многофункциональными. Этот самолет может использоваться как бомбардировщик, как разведчик и как средство противовоздушной обороны.

Следует заметить, что самолеты F-16 трудно перехватить радиолокационными станциями. Эти истребители дали бы Украине возможность нанести удар по России далеко за линией фронта.

Напомним, что Алексей Резников сообщал, что продолжаются переговоры с партнерами нашего государства по поиску платформы для предоставления Украине тактической авиации. Также обсуждают возможные поставки дальнобойных ракет.

Получит ли Украина боевые самолеты от партнеров