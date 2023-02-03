Об этом рассказал министр обороны Украины Алексей Резников во время совместной пресс-конференции с вице-премьер-министром — министром национальной обороны Польши Мариушем Блащаком в Киеве.

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Продолжаются переговоры о предоставлении истребителей

Резников рассказал, что сейчас ведутся переговоры о поиске платформы по предоставлению Украине тактической авиации.

Что это будет – F-16, Gripen – это вопрос дискуссий с партнерами из стран НАТО,

– заявил министр.

По его словам, учитывая вероятное наступление россиян, Украина также ведет переговоры с партнерами по получению дальнобойных средств поражения с дальностью от 150 километров. Поскольку такое вооружение, на примере РСЗО HIMARS, доказало свою эффективность на поле боя.

"Они боятся HIMARS, поэтому все свои важные склады с топливом, амуницией, командные пункты вынесли в 120 километрах от линии фронта. Поэтому мы обсуждаем с партнерами средства поражения дальностью 150 километров", – пояснил Резников.

Он подытожил, что получив дальнобойные ракеты, украинцы смогут:

наносить поражение по местам концентрации врага,

не дать захватчикам пойти в наступление легкой прогулкой.

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Кратко об истребителях F-16 для Украины.