Про це розповів міністр оборони України Олексій Резніков під час спільної пресконференції з віцепрем'єр-міністром — міністром національної оборони Польщі Маріушем Блащаком у Києві.
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Тривають переговори щодо надання винищувачів
Резніков розповів, що наразі тривають переговори про пошук платформи щодо надання Україні тактичної авіації.
Що це буде – F-16, Gripen – це питання дискусій з партнерами з країн НАТО,
– заявив міністр.
За його словами, з огляду на ймовірний наступ росіян, Україна також веде переговори з партнерами щодо отримання далекобійних засобів ураження з дальністю від 150 кілометрів. Позаяк таке озброєння, на прикладі РСЗВ HIMARS, довело свою ефективність на полі бою.
"Вони бояться HIMARS, тому всі свої важливі склади з паливом, амуніцією, командні пункти винесли за 120 кілометрів від лінії фронту. Тому ми обговорюємо з партнерами засоби ураження дальністю 150 кілометрів", – пояснив Резніков.
Він підсумував, що отримавши далекобійні ракети, українці зможуть:
- завдавати ураження по місцях концентрації ворога,
- не дати загарбникам піти в наступ легкою прогулянкою.
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Коротко про винищувачі F-16 для України
- Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що Україна хотіла б отримати від Заходу орієнтовно 200 літаків. За його словами, з погляду перспективи та кількості авіації, яка вже наразі є в країні, це не така вже й велика цифра.
- Однак президент США Джозеф Байден, відповідаючи на питання, чи передаватимуть Сполучені Штати винищувачі Україні відповів: "Ні".
- Згодом видання CNN заявило, що США нібито таки не проти відправлення F-16 Україні та дають зелене світло союзникам.
- Окрім того, перед заявою прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака про те, що він не виключає постачання винищувачів Україні, його речник заявив, що відправлення літаків може бути недоцільним через тривалий час підготовки.