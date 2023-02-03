Про це розповів міністр оборони України Олексій Резніков під час спільної пресконференції з віцепрем'єр-міністром — міністром національної оборони Польщі Маріушем Блащаком у Києві.

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Тривають переговори щодо надання винищувачів

Резніков розповів, що наразі тривають переговори про пошук платформи щодо надання Україні тактичної авіації.

Що це буде – F-16, Gripen – це питання дискусій з партнерами з країн НАТО,

– заявив міністр.

За його словами, з огляду на ймовірний наступ росіян, Україна також веде переговори з партнерами щодо отримання далекобійних засобів ураження з дальністю від 150 кілометрів. Позаяк таке озброєння, на прикладі РСЗВ HIMARS, довело свою ефективність на полі бою.

"Вони бояться HIMARS, тому всі свої важливі склади з паливом, амуніцією, командні пункти винесли за 120 кілометрів від лінії фронту. Тому ми обговорюємо з партнерами засоби ураження дальністю 150 кілометрів", – пояснив Резніков.

Він підсумував, що отримавши далекобійні ракети, українці зможуть:

завдавати ураження по місцях концентрації ворога,

не дати загарбникам піти в наступ легкою прогулянкою.

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Коротко про винищувачі F-16 для України