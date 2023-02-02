Офіційний речник прем'єр-міністра Ріші Сунака зазначає, що на повну підготовку пілота можуть знадобитися роки. Тому використовувати цю авіцію ЗСУ зможуть нескоро.

Раніше Відправляти британські винищувачі Україні непрактично, – уряд Британії

Варто зрозуміти ситуацію, що найшвидша програма навчання для нового пілота становить приблизно 35 місяців,

– каже чиновник.

За його словами, поточна програма навчання швидкісних реактивних літаків Великої Британії триває 5 років. Однак запевняє, Лондон продовжуватиме прислухатися до українців і розглядати допомогу на довгострокову перспективу.

Стратегія Сунака полягає в тому, щоб "зосередитися на тому, як ми можемо допомогти Україні захистити свою країну та відштовхнутися цього року".

Зверніть увагу! Напередодні британський урядовець так само говорив, що винищувачі Typhoon і F-35 є надзвичайно складними і потрібні місяці, щоб навчитися керувати ними. Тому він назвав непрактичною відправку цих літаків в Україну.

Умова для отримання британських винищувачів

Раніше повідомляли, що Україна може отримати британські винищувачі, якщо російські війська відійдуть. Тоді літаки займатимуться патрулюванням повітряного простору над нашою державою. Однак невідомо, що означтиме такий "відхід". Може мовитись про конкретні території, а, ймовірно, про всю країну.