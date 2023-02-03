Про такі плани Ізраїлю розповів чиновник, знайомий з деталями бесіди. Також Нетаньягу запевнив у намірі його країни "не заходити надто далеко", щоб не провокувати Росію.

Цікаво Виходимо на вищий рівень дискусії, – оглядач про заяву Ізраїлю щодо "Залізного купола"

Ізраїль готовий надати військову допомогу

Нетаньягу під час переговорів із Макроном заявив, що Ізраїль готовий передати Україні "військові речі". Проте у канцелярії ізраїльського прем'єр-міністра відмовилися коментувати цю інформацію.

Я пояснив йому нашу політику (щодо військової допомоги Україні – 24 канал). Він добре знає це питання,

– зазначив Нетаньягу під час брифінгу після розмови з Макроном.

Також під час переговорів політики торкнулися теми можливого посередництва Ізраїлю. Нетаньягу запевнив, що не наполягатиме на такій ролі, якщо його не попросять про це Росія, Україна та США.

Зверніть увагу! В Ізраїлі розглядають можливість передачі Україні славнозвісних систем протиповітряної оборони "Залізний купол", який захищає країну від балістичних та крилатих ракет, снарядів та інших повітряних загроз. Компанія-розробник Rafael Advanced Defense System LTD запевнила, що це найбільш розвинута протиракетна система у світі. Її ефективність – понад 90%.

Посол України привіз до Ізраїлю залишки іранських безпілотників

Посол України Євген Корнійчук в ефірі ізраїльського телеканалу "12 канал" заявив, що ізраїльський народ має бути свідомим загрози застосування проти країни іранських безпілотників, якими зараз російські окупанти атакують українські території.

З дозволу нашого Міністерства оборони я привіз з України залишки іранського безпілотника, який росіяни маркують як "Герань-2", для того, щоб показати ізраїльському народу, що вже завтра ви можете піддатися атаці такими ж безпілотниками,

– зазначив посол.

Він наголосив, що така ситуація робить Іран спільним ворогом для України та Ізраїлю.