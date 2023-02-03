О таких планах Израиля рассказал чиновник, знакомый с подробностями беседы. Также Нетаньяху заверил в намерении его страны "не заходить слишком далеко", чтобы не провоцировать Россию.

Интересно Выходим на более высокий уровень дискуссии, – обозреватель о заявлении Израиля относительно "Железного купола"

Израиль готов оказать военную помощь

Нетаньяху во время переговоров с Макроном заявил, что Израиль готов передать Украине "военные вещи". Однако в канцелярии израильского премьер-министра отказались комментировать эту информацию.

Я объяснил ему нашу политику (по военной помощи Украине – 24 канал). Он хорошо знает этот вопрос,

– отметил Нетаньяху во время брифинга после разговора с Макроном.

Также в ходе переговоров политики затронули тему возможного посредничества Израиля. Нетаньяху заверил, что не будет настаивать на такой роли, если его не попросят об этом Россия, Украина и США.

Обратите внимание! В Израиле рассматривают возможность передачи Украине известнейших систем противовоздушной обороны "Железный купол", защищающий страну от баллистических и крылатых ракет, снарядов и других воздушных угроз. Компания-разработчик Rafael Advanced Defense System LTD заверила, что это наиболее развитая противоракетная система в мире. Ее эффективность – более 90%.

Посол Украины привез в Израиль остатки иранских беспилотников

Посол Украины Евгений Корнийчук в эфире израильского телеканала "12 канал" заявил, что израильский народ должен осознавать угрозу применения против страны иранских беспилотников, которыми сейчас российские оккупанты атакуют украинские территории.

С разрешения нашего Министерства обороны я привез из Украины остатки иранского беспилотника, который россияне маркируют как "Герань-2", для того чтобы показать израильскому народу, что уже завтра вы можете подвергнуться атаке такими же беспилотниками,

– отметил посол.

Он подчеркнул, что такая ситуация делает Иран общим врагом для Украины и Израиля.