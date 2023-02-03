Пакет передбачає виділення 425 мільйонів доларів з наявних запасів Міністерства оборони США і 1,75 мільярда доларів з фондів Ініціативи з надання допомоги Україні в галузі безпеки.

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США нададуть Україні ракети більшої дальності

Напередодні журналісти повідомляли, що новий пакет допомоги Україні від США включатиме наземні бомби малого діаметра – керовані ракети з дальністю польоту 150 кілометрів.

Хоча ці ракети фактично подвоять дальність української зброї, пакет не включатиме довгоочікувані ATACMS з радіусом дії понад 200 миль. США постійно відмовляли Україні у наданні цієї системи через побоювання, що вона її використають для ураження цілей у глибині Росії.

Президентське скорочення є 31-м подібним скороченням обладнання зі складів Міністерства оборони США для України,

– заявив прессекретар Пентагону бригадний генерал Пат Райдер.

За його словами загалом США виділили:

32 мільярди доларів на допомогу Україні у сфері безпеки з 2014 року;

29,3 мільярда доларів з моменту неспровокованого і незаконного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року.