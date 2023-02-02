Как рассказывают журналисты, в США не против того, чтобы международные партнеры передали Украине истребители F-16. Напомним, что ранее союзники ожидали, когда Германия даст зеленый свет со своими танками Leopard. И как только это произошло, нам пообещали несколько сот боевых машин.
Читайте также Похоронку в каждый дом: как Россия за месяц потеряла больше всего солдат с начала войны
США не спешат давать самолеты
Источники издания отметили, что США не заявили союзникам, что будут против того, чтобы другие государства посылали Украине свои запасы истребителей F-16.
В то же время многие официальные лица в Соединенных Штатах отмечают, что собственные самолеты государство передавать не планирует. Мол, это будет слишком дорого и сложно. Зато лучше вкладываться в обеспечение нашего войска артиллерией, ракетами и системами ПВО.
Впрочем, США фактически дали зеленый свет. Так что союзники, на чьем балансе есть истребители F-16, могут их Украине предоставить. Но есть ряд "но". Ведь международные партнеры в этом случае в большинстве своем солидарны с США и не спешат принимать соответствующее решение.
Дебаты по передаче F-16 все еще ведутся
- Накануне Джо Байден заявил, что США не будут передавать Украину истребители F-16. В то же время, ряд аналитиков предположил, что это не окончательное решение главы государства. И это может измениться на фоне того, как на это будут реагировать международные партнеры.
- Да, в Пентагоне скептически восприняли отказ Байдена. Некоторые официальные лица заметили, что одобрение передачи нашему государству истребителей возможно. Они напомнили ситуации, когда сначала нашему государству говорили категорическое "Нет", а затем решение менялось. Вспомните, что поначалу мы даже о HIMARS мечтать не могли.
- Военный аналитик Алексей Гетьман накануне решил разрушить один из мифов, витающих вокруг F-16. По его словам, можно столкнуться с утверждением, что для обслуживания одного такого воздушного судна нужно 15 сотрудников. В сущности, где-то так и есть. Но говорится в целом об определенном количестве персонала, который может параллельно обслуживать и другие истребители.
- В этом материале мы рассказали об основных характеристиках истребителей F-16. Также собрали для вас позицию Запада по поводу передачи этих воздушных судов нашему государству.