Об этом 24 Каналу рассказал военный аналитик Алексей Гетьман. Он развенчал популярный миф насчет обслуживания F-16. Некоторые люди начали придумывать откровенную чепуху.

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На обслуживание F-16 "требуются десятки человек"

По словам Гетьмана, один из самых популярных мифов вокруг F-16 касается обслуживания этих самолетов. Начала появляться информация, что якобы для "ухода" за одним таким истребителем требуется от 15 до нескольких десятков человек.

Это не совсем правда. Военный аналитик объяснил, почему так говорить некорректно.

Смешно. Потому что это правда. Но не совсем. Для сравнения. На одного солдата идет тоже много людей, сопровождающих его в военных действиях. На каждого солдата есть один врач, один командир роты, один повар, один телефонист… Но все эти люди обслуживают и других солдат. Так можно извратить, что на одного солдата идет 15 человек обслуги,

– заметил Гетман.

Он подчеркнул, что в группе, занимающейся самолетом, действительно есть от 15 человек. Однако они не закреплены только за одним условным истребителем, а обслуживают все самолеты, находящиеся на аэродроме.

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Почему Украине нужны истребители F-16

Как отметил Гетьман, F-16 – самолет, впервые взлетевший еще в 70-е годы прошлого века. Но с тех пор его много раз модернизировали. Есть множество модификаций этих истребителей. Пока неизвестно, какие именно F-16 потенциально могла бы получить Украина.

Однако очень важно, что это самый распространенный легкий истребитель в мире. F-16 еще называют летучей платформой, ведь его можно по-разному загрузить и использовать.

В общей сложности выпустили около 4500 F-16. И около 3000 находятся на вооружении в 24 странах мира. Это очень полезно. Если, не дай Бог, будет какая-то "поломка", то в Европе есть большое количество персонала, которые годами их обслуживали непосредственно на аэродромах,

– подчеркнул Гетман.

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