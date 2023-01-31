Про це 24 Каналу розповів військовий аналітик Олексій Гетьман. Він розвінчав популярний міф про обслуговування F-16. Деякі люди почали придумувати відверті нісенітниці.

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На обслуговування F-16 "потрібні десятки людей"

За словами Гетьмана, один із популярних міфів навколо F-16 стосується обслуговування цих літаків. Почала з'являтися інформація, що нібито для "догляду" за одним таким винищувачем потрібно від 15 до кількох десятків людей.

Це – не зовсім правда. Військовий аналітик пояснив, чому так говорити некоректно.

Смішно. Бо це правда. Але не зовсім. Для порівняння. На одного солдата йде теж багато людей, які супроводжують його у військових діях. На кожного солдата є один лікар, один командир роти, один кухар, один телефоніст… Але ці всі люди обслуговують й інших солдатів. Так можна перекрутити, що на одного солдата йде 15 людей обслуги,

– зауважив Гетьман.

Він підкреслив, що група, яка займається літаком, дійсно має від 15 людей. Однак вони не закріплені лише за одним умовним винищувачем, а обслуговують усі літаки, що перебувають на летовищі.

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Чому Україні потрібні винищувачі F-16

Як наголосив Гетьман, F-16 – літак, який вперше злетів ще в 70-ті роки минулого століття. Та з того часу його багато разів модернізовували. Є велика кількість модифікацій цих винищувачів. Наразі невідомо, які саме F-16 потенційно могла б отримати Україна.

Однак надзвичайно важливо, що це – найпоширеніший легкий винищувач у світі. F-16 ще називають летючою платформою, адже його можна по-різному завантажити й по-різному використовувати.

Загалом випустили близько 4500 F-16. І близько 3000 перебувають на озброєння в 24 країнах світу. Це дуже корисно. Якщо, не дай Боже, буде якась "поломка", то в Європі є велика кількість персоналу, які роками їх обслуговували безпосередньо на летовищах,

– підкреслив Гетьман.

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