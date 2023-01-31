Тому негативна відповідь Байдена на питання про надання Україні сучасних винищувачів, можливо, не є остаточною позицією Вашингтона. Про це видання Politico повідомляє з посиланням на американського посадовця, що говорив на умовах анонімності.

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Байден, ймовірно, озвучив тільки свою позицію

На прохання прокоментувати слова Байдена посадовець сказав, що "стосовно F-16 не було жодної серйозної дискусії на високому рівні".

"Іншими словами, не схоже, що заява Байдена є результатом внутрішнього перегляду політики, а радше поточною позицією людини, яка ухвалює остаточне рішення", – констатують у Politico.

Що відомо про заяву Байдена

30 січня президент США Джо Байден, відповідаючи на питання, чи буде Америка постачати Україні сучасні винищувачі, сказав "ні".

Журналісти підкреслюють, що Байден, ймовірно, міг не почути питання, оскільки він виходив з гелікоптера, де був гамір. Відтак, стверджувати, що США категорично відмовилися постачати Україні літаки не можна.

У Білому домі прокоментували заяву Байдена, однак не дали конкретної відповіді. Координатор Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі лише наголосив на тій допомозі, яку США вже надають Україні.

Варто зазначити, що раніше в США не виключили постачання Україні багатоцільових винищувачів F-16. Заступник радника Білого дому з національної безпеки Джон Файнер заявив, що США "дуже обережно" обговорюватимуть ідею постачання винищувачів з Києвом та його союзниками.

Україна прагне отримати сучасні винищувачі

Перед активізацією бойових дій навесні Україна прагне отримати до танків також і західну авіацію. Це дозволить українським військовим більш ефективно діяти на полі бою.

Передати Україні винищувачі вже зголосилися Нідерланди та Польща. Також президент Франції Еммануель Макрон не виключив постачання Україні літаків.

Проти передачі літаків українським військовим виступає німецький канцлер Олаф Шольц. Іноземні ЗМІ інформували, що в НАТО вже триває обговорення щодо літаків.

Відомо, що 14 лютого відбудеться чергова зустріч у форматі "Рамштайн", на якій і можуть обговорювати винищувачі для України.