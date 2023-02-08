Наразі питання про передачу бойових літаків Україні не обговорюється. Про це заявив заступник міністра національної оборони Польщі Войцєх Скуркевич під час засідання комісії з національної оборони Сейму, інформує 24 Канал.

Зверніть увагу Це лише питання часу, – Данілов про передачу Україні літаків F-16

Яка умова передачі Україні бойових літаків

За словами Скуркевича, надання Польщею Україні бойових літаків F-16 чи МіГ-29 можливе лише в межах НАТО чи вужчої коаліції.

Однак сьогодні немає дискусії щодо передачі літаків Україні. Якщо такі переговори будуть серед союзників чи то в межах "Рамштайну", чи то у більш вузькій коаліції, тоді, звичайно, ми без сумніву братимемо в цьому участь,

– заявив заступник міністра національної оборони.

Нідерланди можуть передати Україні 12 винищувачів F-16

Нещодавно військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков повідомив, що літаки F-16 Повітряні сили зможуть отримати від Нідерландів. За його словами, Нідерланди вже зняли винищувач F-16 з озброєння.

Ба більше, мовиться про значну кількість – близько 12 одиниць. Зараз вони перебувають у Європі. З'явилася інформація, що вони відправлені на завод, який займається їх ремонтом та відновленням.

Ще одним аргументом щодо можливої передачі винищувачів від Нідерландів Катков вважає те, що ця країна досить потужно долучається до військової допомоги Україні. Уже Нідерланди вклали близько одного мільярда доларів.