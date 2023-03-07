Буквально 6 березня речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат підтвердив, що двоє досвідчених пілотів ЗСУ проходять ознайомлення у США з американськими фахівцями. За даними американського чиновника, українці перебувають в місті Тусон, що у штаті Аризона.

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Що відомо про перебування наших пілотів на базі в США

Два українські пілоти наразі перебувають на військовій базі у США, де їхні навички перевіряють на авіасимуляторах, щоб зрозуміти, скільки часу їм знадобиться, щоб навчитися керувати різними військовими літаками, включно з F-16,

– мовиться в повідомленні.

Ба більше, американський військовий чиновник запевнив, що наразі немає жодних ознак льотної підготовки українських пілотів. Однак їхня присутність на базі в Аризоні може означати, що США не повністю закрили двері для надання Україні F-16.

"Це, по суті, спілкування з персоналом ВПС і спостереження за тим, як працюють Військово-повітряні сили США", – заявив чиновник.

Видання зауважило, що оцінює навички українських пілотів 162 винищувальний авіаполк Національної гвардії Аризони. Саме він спеціалізується на навчаннях на винищувачах F-16.

Що кажуть про цей процес Повітряні сили ЗСУ

Юрій Ігнат 7 березня заявив у ефірі телемарафону, що українські пілоти перебувають в США, щоб партнери зрозуміли рівень їхньої підготовки. Адже філософія управління радянською технікою дещо інша, ніж західною.

Навіть ручка управління радянських літаків-винищувачів – посередині, там (у F-16 – 24 Канал) – збоку. Далі йде бортове обладнання, яке теж треба зрозуміти… Хочу зазначити, що не лише ці два пілоти, наші представники, і Повітряних сил, і Збройних Сил, і Міністерства оборони, дипломатичний політичний корпус теж постійно перебувають в США від перших дні агресії,

– заявив речник.

За його словами, два представники України – це досвідчені пілоти, які разом з партнерами будуть аналізувати, скільки потрібно часу, сил та засобів, щоб організувати підготовку ЗСУ.

Юрій Ігнат уточнив, що наразі немає даних про те, де буде проходити підготовка, на якому типі літака. Проте він запевнив, що процес іде, треба дочекатись позитивних рішень для України.

За словами речника Повітряних сил ЗСУ є план дій, дорожня карта, яку Україна розробляла ще до вторгнення Росії. Він передбачає:

навчання пілотів, паралельно – навчання військових інженерів;

підготовку інфраструктури в Україні. І це вже роблять, майданчики готують.

Що відомо про питання надання Україні літаків