Не исключено, что именно Словакия станет первой страной, которая пошлет Украине истребители. Соответствующее мнение озвучили журналисты, общавшиеся с министром обороны Ярославом Надем.

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Украина может получить МиГ-29

Есть вероятность, что от Словакии мы получим модифицированные МиГ-29 советского производства. Таким образом, Братислава поможет Украине защитить себя от российской агрессии.

Как отмечают журналисты, в Словакии находятся тысячи военных НАТО. Более того, самолеты союзников постоянно патрулируют небо над государством. По сути, все это позволяет Братиславе рассматривать возможность передачи нам МиГ-29.

Вопрос передачи МиГ-29 подняли на фоне обращения в западные страны по поводу истребителей. Есть вероятность, что Украина получит 10 советских самолетов. 11-й, находящийся на балансе Словакии, зарезервирован для словацкого музея.

Заметим, что Владимир Зеленский лично обратился с просьбой предоставить самолеты к премьер-министру Словакии Эдуарду Хегеру. Сделал он это на саммите Европейского Союза.

Мы больше никогда не будем использовать МиГи. Они не имеют для нас реальной ценности. Если мы отдадим их Украине, они помогут спасти свои жизни.

– подчеркнул Надь.

Окончательное решение стоит ожидать в течение нескольких дней или недель.

Словакии близка боль Украины

По словам Надя, "Словацкая Республика – более безопасная страна в менее безопасном месте". Он подчеркнул, что жители страны помнят жуткие страницы истории собственного государства. И они прекрасно понимают, кто такие оккупанты.

Мы хорошо помним, как это было иметь оккупантов на нашей территории,

– отметил Надь.

Этими словами он напомнил о военном вторжении Советского союза в тогдашнюю Чехословакию в 1968 году. Заметим, что Словакия мирно отделилась от нее в 1993 году.

Это любопытно! Словакия – член НАТО с 2004 года. Реальную принадлежность к Альянсу страна ощутила с начала большого вторжения России в Украину.

Вопрос предоставления самолетов стоит остро