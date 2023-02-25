После полномасштабного вторжения майор Вадим Ворошилов из гражданского самолета снова пересел на истребитель.

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Увел пылающий самолет от населенного пункта

12 октября пилот сбил 5 дронов Shahed-136, 3 из которых на Юге Украины и 2 – над Винницей. Его самолет повредили россияне, поэтому Ворошилов должен был катапультироваться. Однако обломки попали в катапультный парашют, размещенный за головой летчика.

Ворошилов включил переднюю камеру телефона, чтобы оценить ситуацию с ранением. Фото с окровавленным лицом пилот долго не публиковал, однако в декабре отважился. Эта фотография разлетелась по сети. 5 декабря 2022 ему вручили звание Героя Украины.

Кстати, Вадим активно ведет инстаграммы. Он рассказывал об экипировке. Его комбинезон изготовлен из негорящего материала стоит 8 тысяч гривен. Именно он уберег Вадима от ожогов ног, когда пылала кабина самолета. Летчик увидел, что под ним какой-то населенный пункт в огне, начал брать налево, завалил самолет, пока катапультировался.

Путь в авиации

Ворошилов не мечтал стать лётчиком, однако мама хотела, чтобы сын стал военным. В 15 лет Вадим поступил в Кременчугский лицей с усиленной военно-физической подготовкой.

Затем он учился в Харьковском национальном университете Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

В 2016 году, после окончания учебы с отличием, Вадим служил летчиком в 204 бригаде тактической авиации.

В 2017 году стал лучшим молодым лётчиком воздушного командования "Юг".

В 2021 году, по истечении контрактного срока, уволился из ВСУ. Работал старшим авиационным начальником гражданского аэродрома.

После полномасштабного вторжения России Вадим вернулся на службу.

Знает все о самолетах

Друг Вадима Алексей Мовчан рассказал, что Karaya может часами говорить о самолетах. Может объяснить, в чем различия между МиГ-29 и натовскими F-16, владеющим английским, разбираются в реформе Воздушных сил.

Вадим говорил о советских подходах, что у нас не реформируют армию, а равнялся США и стандартам НАТО. Я не знаю больше людей, которые так глубоко разбирались в таких деталях: как есть, как должно быть и что нам нужно сделать,

– отметил Мовчан.

Он знаком с Ворошиловым более 10 лет. Говорит, тот напоминает ему Джеймса Бонда.

Летчик хочет стать свидетелем распада Москвы

Вадиму исполнилось 29 лет. В соцсетях он благодарил за поздравления, а также рассказывал о своих пожеланиях. Он подчеркнул, что в 17 лет дал военную присягу народу Украины всегда быть верным и преданным. Тогда он не знал, какие события ждут нас, но уверен, что станет свидетелем распада России.

"Лучший подарок будет, когда мы получим современные истребители, потому что мы доказали всему миру, что, несмотря на количественное и техническое преимущество врага в воздухе, наши Воздушные силы почти год времени держат небо Украины", - добавил летчик.