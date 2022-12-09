Историю героического пилота обнародовали в сюжете Воздушных сил Украины. Ворошилов вспоминает, что его утро началось в 4 часа.

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Повреждение самолета

Karaya рассказал, что утром подали сигнал "воздух". Тогда другой летчик уничтожил 2 "шахеда" на Юге, а следующим пошел он. Также уничтожил 3 дрона и сел на оперативном аэродроме.

Однако уже вечером снова началось нашествие дронов. Пилот выполнил взлет с оперативного аэродрома на Юге и пошел на уничтожение воздушных целей над небом Винницкой области.

При подходе в Винницу я визуально ее наблюдал. Выполнил наведение и перехват 5-й воздушной цели и, к сожалению, при ее уничтожении обломками было повреждено мое воздушное судно,

– рассказал мужчина.

Как Karaya отвел самолет

Летчик признается, что из-за ранения кровь мешала ему полноценно оценить ситуацию. Однако ему удалось увести самолет от населенного пункта. Он отметил, что разбилось стекло кабины. Кроме того, было разрушение передней части – носовой самолет.

Первое мнение – так не хочется катапультироваться. По курсу увидел какой-нибудь населенный пункт. Тогда я не знал, что это за населенный пункт. Видел только огни,

– рассказал Ворошилов.

Он быстро выяснил, что самолет уже не управлялся. Герой увидел перед собой черный участок, подумав, что это, вероятно, поле.

Героическая история пилота: видео

Огонь добирался до летчика

Внутри самолета вспыхнул пожар. Karaya катапультировался, когда пламя уже начало добираться до него. Вспоминает, что все было без промедлений – как учила книга.

Дальше до двух минут он спускался на парашюте. Затем он успел спланировать дальнейшие действия после приземления.

Легендарное фото

Ворошилов рассказал историю, почему сразу после катапультирования сделал фото. Он получил телефон, чтобы оценить ситуацию относительно своего состояния. Хотел посмотреть на себя, чтобы понять, какую медицинскую помощь ему нужно в первую очередь оказать себе. То есть телефон использовал как зеркало.

Когда самолет исчезает с радаров, все начинают беспокоиться до момента, когда летчик выйдет на связь. Фото – это посыл, что нашу нацию не сломать,

– отметил Герой.

Анализируя историю, он подытожил, что в какой бы украинец не был ситуации, он видит только светлое будущее.

Что этому предшествовало