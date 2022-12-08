Такі заслуги народ України не міг не оцінити гідно. Тож президент Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння воїну звання "Героя України".

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Вадиму (KARAYA) Ворошилову присвоїли звання "Героя України"

Це звання присвоїли Вадиму (KARAYA) Ворошилову за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, а також самовіддане служіння українському народу. Зазначимо, що воно є найвищим ступенем відзнаки в нашій державі.

Разом зі званням "Героя України" льотчика удостоїли орденом "Золота Зірка".

Зверніть увагу! Орден "Золота Зірка" вручається за здійснення визначного геройського вчинку.

Зазначимо також, що 6 грудня, у день Збройних сил України, майора також нагородили відзнакою "За заслуги перед Вінницею" та грошовою премією у розмірі 30 тисяч гривень.

Події жовтня

Події, за які Вадиму (KARAYA) Ворошилову присвоїли звання "Героя України", трапилися 12 жовтня під час атаки Росії на Вінничину. Завдяки професіоналізму майора тоді вдалося не лише запобігти значним руйнуванням внаслідок влучання ракет та дронів.

Через те, що він майстерно відвів від домівок українців пошкоджений літак, цивільна інфраструктура майже не постраждала. Обійшлося також й без загиблих та поранених, лише осколками пошкодило кілька будинків. Тоді Вадим Ворошилов потрапив до лікарні, а на четвертий день приїхав до родини, яка надала йому прихисток того вечора.

На четвертий день після катапультування відвідали місце події, вибачився за створений дискомфорт жителям громади, подякував за стальні нерви, всебічну допомогу, котру надали під час евакуації, та віру в ЗСУ!

– написав Вадим Ворошилов.

Зауважимо, що на жовтневі події тоді відреагували також російські пропагандисти. Відреагували традиційно брехнею. Вони заявили, що пілот начебто загинув. При цьому опублікували скриншот повідомлення Повітряних сил ЗСУ, криво перекладеного російською, а під ним розмістили свою спотворену інтерпретацію.