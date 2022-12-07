Вчора, у День Збройних сил України майору Вадиму Ворошилову вручили відзнаку "За заслуги перед Вінницею" та грошу премію у розмірі 30 тисяч гривень.

Увага Збив 5 дронів і врятувався з пошкодженого літака: ЗСУ показали обличчя Героя Вінниччини

Пілоту Вадиму Ворошилову вручили відзнаку / Фото Сергій Моргунов

Події 12 жовтня: місія – збити ворожі цілі та врятуватись

Майор Вадим Ворошилов з Кременчука із позивним KARAYA 12 жовтня у небі над Україною збив 5 дронів. Під час виконання бойового завдання його літак зазнав пошкоджень.

Льотчик відвів підбитий Міг-29 від населеного пункту на Вінниччині та катапультувався.

Громада поблизу якої впав літак майже не постраждала внаслідок падіння літака. При катапультуванні обійшлося без загиблих і поранених. Осколками було пошкоджено кілька будинків.

Тоді льотчик потрапив до лікарні, а вже за тиждень приїхав до родини, яка надала йому прихисток того вечора.

У нас зникло світло, ввімкнули ліхтарик та вийшли на вулицю. Навпроти хвіртки хтось з ліхтариком стояв і гукав нас. В нього обличчя було в крові, ми його бігом до хати напоїли, нагодували. Дали телефон, він зв'язався з командуванням і сказав, що катапультувався. Викликали йому швидку,

— розповіла жителька Турбівської громади Тетяна Музичко Суспільному.

Вчора, у День ЗСУ у соцмережах Вадим показав своє фото з того дня.

Пілот із позивним KARAYA після успішної катапультування / Фото інстаграм пілота

"Нікому і нічому не зламати"

Військовий Повітряних сил підписав фото без згадки про 12 жовтня, лише уточнив, що "на відео з польотів все дуже гарно, літаки літають, ракети відстрілюються, але на жаль немає розуміння того, що відбувається за кадром".

Відтак, він вирішив виставити фото без редагування. Також пілот лаконічно додав: "нас нікому і нічому не зламати".

KARAYA: чому саме такий позивний обрав пілот

Вадим розповів про значення свого позивного Володимиру Полякову, а той опублікував пояснення у себе в Facebook.

Karaya – це позивний найрезультативнішого льотчика-винищувача другої світової війни та й взагалі за всю історію авіації – Еріха Хартманна,

– пояснив пілот.

Після закінчення Другої світової війни він 10 років був у засланні в радянському союзі, десь у Забайкаллі на каменоломнях. Бо Радянський Союз взагалі не зрозумів значення, яка людина в них була, в плані навиків, досвіду. Після заслання він повернувся до Німеччини, командував авіагрупою.

Потім потрапив до США, де став "батьком" сучасної реактивної винищувальної авіації, тому, що вся тактика ведення бойових дій, яка лягла за основу, і, навіть, зараз використовується, була написана саме ним.

Вадим Ворошилов пояснив, що тактика Хартманна сформульована у чотирьох словах і він теж намагається її дотримуватися: "побачив – вирішив – атакував – відірвався".

Важливо! Командувач Повітряних Сил ЗС України Микола Олещук ініціював присвоєння пілоту звання Героя України.