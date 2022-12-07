Вчера, в День Вооруженных сил Украины майору Вадиму Ворошилову вручили награду "За заслуги перед Винницей" и деньги премию в размере 30 тысяч гривен.

Сбил 5 дронов и спасся с поврежденного самолета: ВСУ показали лицо Героя Виннитчины

Пилоту Вадиму Ворошилову вручили награду / Фото Сергей Моргунов

События 12 октября: миссия – сбить враждебные цели и спастись

Майор Вадим Ворошилов из Кременчуга с позывным KARAYA 12 октября в небе над Украиной сбил 5 дронов. Во время выполнения боевого задания его самолет получил повреждения.

Летчик отвел подбитый Миг-29 от населенного пункта в Винницкой области и катапультировался.

Община у которой упал самолет почти не пострадала в результате падения самолета. При катапультировании обошлось без погибших и раненых. Осколками были повреждены несколько домов.

Тогда летчик попал в больницу, а уже через неделю приехал в семью, которая предоставила ему убежище в тот вечер.

У нас пропал свет, включили фонарик и вышли на улицу. Напротив калитки кто-то с фонариком стоял и окликал нас. У него лицо было в крови, мы его бегом в дом напоили, накормили. Дали телефон, он связался с командованием и сказал, что катапультировался. Вызвали ему скорую,

— рассказала жительница Турбовской общины Татьяна Музычко.

В день ВСУ в соцсетях Вадим показал свое фото с того дня.

Пилот с позывным KARAYA после успешной катапультирования / Фото Инстаграмм пилота

"Никому и ничему не сломать"

Военный Воздушных сил подписал фото без упоминания о 12 октября, лишь уточнил, что "на видео с полетов все очень хорошо, самолеты летают, ракеты отстреливаются, но, к сожалению, нет понимания того, что происходит за кадром".

Следовательно, он решил выставить фото без редактирования. Также пилот лаконично добавил: "нас никому и ничему не сломать".

KARAYA: почему именно такой позывный избрал пилот

Вадим рассказал о значении своего позывного Владимиру Полякову, а тот опубликовал объяснение у себя в Facebook.

Karaya – это позывный результативного летчика-истребителя второй мировой войны и вообще за всю историю авиации – Эриха Хартманна,

– объяснил пилот.

После окончания Второй мировой войны он 10 лет был в ссылке в советском союзе, где-то в Забайкалье на каменоломнях. Ибо Советский Союз вообще не понял значения, какой человек у них был, в плане навыков, опыта. После ссылки он вернулся в Германию, командовал авиагруппой.

Затем попал в США, где стал "отцом" современной реактивной истребительной авиации, потому, что вся тактика ведения боевых действий, которая легла за основу, и даже сейчас используется, была написана именно им.

Вадим Ворошилов объяснил, что тактика Хартманна сформулирована в четырех словах и он тоже пытается ее придерживаться: "увидел – решил – атаковал – оторвался".

Важно! Командующий Воздушными Силами ВС Украины Николай Олещук инициировал присвоение пилоту звания Героя Украины.