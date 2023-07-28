Венгерский премьер утверждает, что якобы единственный способ прекратить развязанную Россией войну – это переговоры. По его словам, всегда есть смысл говорить о мире, когда идет война.

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Орбан призвал к переговорам, несмотря на атаки России на порты Украины

"После войны сотням тысяч людей будет тяжело жить полноценной жизнью, поэтому мы должны говорить о мире. Если голос мира не будет достаточно сильным, общество будет воспринимать войну как решение проблемы. Эту ситуацию можно разрешить только путем дипломатии и переговоров", – сказал он.

Впрочем, Орбан по неизвестным причинам не комментирует решение России выйти из зерновой сделки и атаки оккупантов на портовую инфраструктуру Украины.

Орбан снова повторил свои цинические заявления, мол, "Украина уже давно практически потеряла свой суверенитет", а также то, что у Киева "кончились средства" для ведения войны.

В своих фантазиях Орбан вспомнил о бывшем канцлере Германии Ангеле Меркель. В частности, он утверждает, что с началом полномасштабного вторжения странам Запада нужно "локализовать войну, как это сделала Ангела Меркель".

Премьер Венгрии отметил, что Запад якобы "будет воевать до последнего украинского солдата".

Это то, что нужно было сделать сейчас. Это то, что мы предлагали. Запад сейчас этого не делает. Он отправляет деньги, оружие. Конечно, украинцы воюют. Запад воюет до последнего украинского солдата,

– заявил Орбан.

Какая позиция у Орбана относительно войны России против Украины