Об этом 24 Каналу рассказал доктор политических наук Якуб Корейба, заметив, что оба политика демонстрируют, будто они действительно способны влиять на серьезные вещи. Но это совсем не так.

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Наш "внутренний Лукашенко"

Как отметил Корейба, Словакия – прекрасная страна. Но сам Роберт Фицо фактически не имеет значительного политического влияния. По его мнению, визит Фицо к Путину фактически ничего не значит.

Не надо говорить, что этот ничтожный эпизод что-то значит. Маленький вор поехал к большому вору за доплатой. Не стоит из этого делать политическое событие,

– считает Корейба.

Похожая ситуация происходит с Виктором Орбаном. Он любит много рассказывать и кричать. И таким поведением удается "выщипывать" у Кремля деньги и другие ресурсы.

Орбан – крикун. Несерьезный политик. Ни одна из его угроз никогда не заработала. Он ничего не смог заблокировать. Когда Евросоюз не имел консенсуса из-за санкций, то им нужно на кого-то это спихнуть. Такой себе "внутренний Лукашенко". И Орбан с огромным удовольствием берет эту роль и потом продает это Путину за реальные деньги,

– считает Корейба.

Напомним, недавно Фицо начал угрожать о возможном прекращении поставок электроэнергии в Украину, если Киев прекратит транзит российского газа. Президент Владимир Зеленский обвинил Фицо в действиях в пользу Путина.