Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на заявление Фицо. В своем видеообращении он заявил, что после 1 января его правительство оценит ситуацию и рассмотрит "взаимные меры" против Украины, если будет прекращена транспортировка российского газа.

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Одним из таких шагов может стать остановка резервных поставок электроэнергии, которая крайне нужна Украине во время энергетического кризиса.

Фицо отметил, что прекращение транзита газа через Украину ударит по экономике Европейского Союза, увеличив расходы на энергию на 120 миллиардов евро до 2026 года. Словакия также рискует потерять 500 миллионов евро транзитных сборов.

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К слову, ранее Украина заявила, что не будет продлевать соглашение на транзит российского газа через свою территорию после завершения его срока в конце 2023 года. Это вызвало критику со стороны Словакии, которая ищет альтернативы, однако новые маршруты значительно повысят расходы для страны.

К тому же 19 декабря президент Владимир Зеленский сказал, что Украина готова транзитировать газ в ЕС только в том случае, если это не будет газ из России.