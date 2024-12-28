Об этом 24 Каналу рассказала журналистка из Херсона Евгения Вирлич, заметив, что враг нагло целится из дронов прямо по гражданским. Особенно оккупанты обстреливают эвакуационные автобусы.

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Российский террор жителей Херсонщины

Журналистка отметила, что оккупанты в своих пабликах на каналах всегда "анонсируют", что что что-либо, что движется – их законная цель.

Россияне могут даже целиться по гражданским людям, которые просто идут по широкой дороге и их хорошо видно с разведывательного дрона. Оккупанты целятся и по автомобилям, и по эвакуационных автобусах.

Россияне особенно целятся по гражданским. Они уничтожают гражданскую машину, а потом рассказывают, что уничтожили какую-то "военную базу",

– подчеркнула Вирлич.

Кроме того, враг разбрасывает опасные ловушки, на которые может наехать машина, после чего спускается колесо. Когда человек выходит из авто для того, чтобы посмотреть, что произошло, россияне целятся по ней с дрона.

Люди живут в постоянном страхе из-за ударов дронами. Россияне с беспилотников даже разбрасывают мины "Лепестки". Люди постоянно готовы к российскому террору,

– отметила она.

К слову, оккупантам недостаточно обстреливать людей, российская пропаганда активно распространяет фейки о том, что, якобы, ВСУ убивают гражданских жителей Херсонщины.