После этого враги наносят удар. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко.

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Что делают россияне в отношении жителей Херсонщины

В Херсонской области, по данным ОВА, российские захватчики дистанционно разбрасывают на дорогах ловушки-"ежи". Во время движения после наезда на "ежа" в машине повреждается колесо. Уже после остановки транспортного средства на место прилетает дрон со взрывчаткой. Местные власти на фоне этого обратилась к местным.

Призываем всех водителей быть бдительными за рулем, а если вы уже наехали на металлический треугольник, старайтесь добраться до более безопасного места для замены колеса. Будьте внимательны и осторожны,

– говорится в сообщении.

К слову, этот регион постоянно находится под обстрелами противника. Например, в ночь на 21 декабря российские войска атаковали онкодиспансер в Херсоне управляемыми авиационными бомбами, нанеся значительные разрушения здания. Во время атаки люди находились внутри.

Также недавно враг предпринял попытку форсировать Днепр 20 декабря. Диверсионные группы пытались продвинуться в Херсон на лодках, но сразу были обнаружены и уничтожены. В Херсонской ОВА на тот момент отметили, что ситуация напряженная, враг усилил обстрелы города и области.