Эксперт Причерноморского центра политических и социальных исследований Владимир Молчанов в эфире 24 Канала рассказал, что такую тактику россияне применяют не впервые.

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Самый опасный путь

Такие металлические треугольники оккупанты прежде всего разбрасывают по улице Перекопской. Вся восточная часть Херсона практически завязана на одной этой улице.

Сначала она называется Перекопская, потом это шоссе Черновола, далее – улица Херсонская (в Антоновке), потом она пролегает вдоль села Садовое, поворачивает на север и выходит к Бериславскому шоссе. Этот путь стал дорогой смерти,

– рассказал Молчанов.

Другого способа проехать у людей нет, многие остаются и не эвакуируются из-за страха стать жертвами такого ударного дрона. Россияне запускают их по гражданскому и спецтранспорту. Больше всего оккупанты сосредотачиваются для нанесения ударов именно на этом пути. Из-за такой опасной ситуации троллейбус сейчас не курсирует.

Но надо ездить каретам скорой помощи, ГСЧС. Жаль, что не засыпали переезды, чтобы организовать движение транспорта по другим направлениям. Я сам живу возле этой улицы, последние несколько месяцев даже не рисковал туда заезжать,

– поделился Молчанов.

В Херсонской городской военной администрации призвали водителей быть бдительными за рулем, а если совершат наезд на такие ловушки россиян в виде "ежей", то рекомендуется добраться до безопасного места для замены колеса.

Ловушки россиян, разбросаны на дорогах Херсонщины / Фото: Херсонская МВА