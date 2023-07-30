Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто попытался намекнуть на якобы "усталость" от боевых действий в нашем государстве. Он раскритиковал позицию Евросоюза по отношению к Украине.
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Что именно сказал Сиярто об Украине и ЕС
Глава венгерской дипломатии спрогнозировал, что война России против Украины будет продолжаться еще 4 года. Он не сделал этот прогноз от собственного имени, а сослался на якобы позицию Брюсселя.
ЕС считает, что война в Украине продлится еще четыре года. Сколько людей погибнет за эти четыре года? Сколько венгров погибнет за четыре года? И сколько еще разрушений будет создано за четыре года, которые потом кому-то придется ликвидировать?
– сказал он.
Что ответил Влаховский
Глава МИД Словакии не обошел вниманием заявление своего венгерского коллеги. Мирослав Влаховский опубликовал в соцсетях запись, в которой красиво поставил на место Петера Сиярто.
Дорогой Петер, пожалуйста, не рассказывай, что думают другие люди, пока не спросишь их. ЕС состоит из 27 стран. Я не помню никаких дебатов, когда мы говорили, что война продлится четыре года,
– написал он.
По его словам, "войну можно прекратить завтра". Влаховский подчеркнул, что в этой ситуации проблемой является не Евросоюз, а Россия.
Словацкий министр завершил свое сообщение напоминанием о восстании в Венгрии, которое подавили советские войска. Он написал венгерскую фразу Ruszkik haza! Legyen béke! ("Россияне домой! Да будет мир!") и указал год – 1956.
Другие скандальные заявления Сиярто
- Напомним, что глава МИД Венгрии призвал допустить Россию и Беларусь к Олимпиаде. Речь идет об Олимпийских играх, которые будут проходить в Париже в 2024 году. Более того, он заявил, что это якобы как-то поможет в "мирном решении" войны в Украине.
- Раньше Сиярто шантажировал Евросоюз и лоббировал интересы Венгрии по вопросу финансовой поддержки Украины. Он выступил против выделения 20 миллиардов на оборону нашему государству и потребовал от Киева снять санкции с венгерского банка OTP Bank.